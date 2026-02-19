Haberler

Efeler'de değerler eğitimi vurgulu Ramazan etkinliği

Efeler'de değerler eğitimi vurgulu Ramazan etkinliği
Güncelleme:
Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Yörük Ali Efe İlkokulu'nda Ramazan ayı etkinliklerine katıldı. Özcan, öğrencilerle bir araya gelerek değerler eğitimi ve eğitim-öğretim süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdürü Hakan Özcan, Yörük Ali Efe İlkokulu'nu ziyaret ederek Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Öğrencilerle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma ruhuna dikkat çekti. Öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlikleri ilgiyle izleyen Özcan, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek bu tür faaliyetlerin değerler eğitimi açısından önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Ziyaret kapsamında eğitim-öğretim süreçleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde değerlendirilirken, milli ve manevi değerlere sahip, akademik yönden güçlü bireyler yetiştirmenin önemine vurgu yapıldı. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmaların öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sunduğu belirtildi. Program sonunda okul idarecileri ve öğretmenlerle de bir araya gelen Özcan, yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN

