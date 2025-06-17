Hakan Okay, Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Seçildi

Hakan Okay, Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Seçildi
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Bitlis Gazeteciler Cemiyeti'nin 8. Seçimli Genel Kurulu'nda gazeteci Hakan Okay, üyelerin oy birliğiyle başkanlığa seçildi. Genel kurulda, Okay basın mesleğinin saygınlığını koruyarak dayanışma ve ortak akıl ile çalışacaklarını belirtti.

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti'nin yapılan 8. Seçimli Genel Kurulu sonucunda Gazeteci Hakan Okay cemiyet başkanlığına seçildi.

BİGACEM'in 8. Genel Kurulu, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçim sonucunda, uzun yıllar cemiyetin Genel Sekreterlik görevini yürüten gazeteci Hakan Okay, üyelerin oy birliğiyle başkanlığa seçildi.

Yapılan genel kurul sonrası BİGACEM Başkanlığı görevini devralan Hakan Okay, "Öncelikle şahsıma ve yönetim kurulumuza gösterilen güven için tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu görevi, basın mesleğinin saygınlığını ve ilkelerini gözeterek, dayanışma ve ortak akıl temelinde yürüteceğimizin bilinmesini isterim. Bitlis basınının sesi daha gür çıkacak, meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm üreten, birlikte üreten ve büyüyen bir cemiyet yapısını hep birlikte inşa edeceğiz. Cemiyetimizin bugünlere gelmesinde emeği olan tüm başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize gönülden teşekkür ederim. Her birinin katkısı, bizlere güçlü bir miras ve yol haritası sunmuştur. Bu anlamlı görevi bana layık gören tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyor, dayanışma ve ortak akılla daha da güçlü bir cemiyet için birlikte çalışmayı diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; katılımlarıyla genel kurulumuza değer katan herkese şükranlarımı sunar, yeni dönemin hepimiz için hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Yapılan genel kurul sonrası yeni dönemde görev alacak yönetim ve kurulların önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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