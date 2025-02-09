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Hak-İş'ten Yangın Mağduru Üyesine Destek

Hak-İş'ten Yangın Mağduru Üyesine Destek
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Hak-İş Diyarbakır İl Başkanlığı, evinde yangın çıkan sendika üyesi Mehmet Demir'e sosyal yardım ödemesi yaparak destek oldu. İl Başkanı Mehmet Aküzüm, dayanışma mesajları vererek, sendikanın her zaman üyelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Hak-İş Diyarbakır İl Başkanlığı ve Öz Sağlık İş Sendikası Başkanı Mehmet Aküzüm, yangın mağduru üyesine destekte bulundu.

Hak-İş Diyarbakır İl Başkanlığı ve Öz Sağlık İş Sendikası evinde çıkan yangın nedeniyle mağduriyet yaşayan sendika üyesi Mehmet Demir'e destek sağladı. İl Başkanı Mehmet Aküzüm, genel merkez tarafından gönderilen sosyal yardım ödemesini teslim ederken, dayanışma ve birlik mesajları verdi.

Aküzüm, üyeleri Mehmet Demir'in evinde çıkan yangınının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Bu zor günlerinde kendisine destek olabilmek adına genel merkezimiz tarafından gönderilen sosyal yardım ödemesini takdim ettik. Ayrıca Genel Başkanımız Devlet Sert'in selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ilettim. Hak-İş olarak her zaman üyelerimizin yanındayız ve bu tür zor durumlarda elimizden gelen tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Yangın nedeniyle evi büyük zarar gören Mehmet Demir, Hak-İş ve Öz Sağlık İş sendikasının desteğiyle bir nebze olsun rahatladığını ifade etti. Gösterilen dayanışmanın kendisi ve ailesi için çok değerli olduğunu belirten Demir, bu süreçte yalnız bırakılmadığı için tüm sendika yöneticilerine teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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