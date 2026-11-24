Hak-İş Diyarbakır il Başkanı Mehmet Aküzüm, geleceği inşa eden, nesillere yön veren tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Ülkenin geleceğini şekillendiren, bilgi ve birikimleriyle nesilleri yetiştiren, emekleri ve fedakarlıklarıyla topluma ışık tutan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerle kutladığını belirten Aküzüm, "Öğretmenlik, yalnızca bilgi aktarmak değil, aynı zamanda bir neslin karakterini, düşünce dünyasını ve geleceğe dair umutlarını inşa etmektir. Bir ülkenin kalkınmasının, güçlü yarınlara ulaşmasının ve toplumsal değerlerini yaşatmasının temelinde eğitim ve öğretmen emeği bulunmaktadır. Büyük fedakarlıklarla görev yapan öğretmenlerimiz, yetiştirdikleri her öğrenciyle ülkemizin yarınlarına değer katmakta, bilgi, sevgi, sabır ve özverileriyle geleceğin güçlü Türkiye'sinin temellerini atmaktadır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta başöğretmen gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevleri başında şehit düşen ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; eğitim camiamızın kıymetli mensuplarına sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı