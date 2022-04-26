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Hak-İş'e bağlı sendika başkanları iftar programında buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hak-İş'e bağlı sendika başkanları iftar programında buluştu

İş) bağlı sendikaların başkan ve yönetimleri iftar programında bir araya geldi.

MANİSA (İHA) - İş) bağlı sendikaların başkan ve yönetimleri iftar programında bir araya geldi.

Hak-İş Konfederasyonu Manisa İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Okan Polat'ın, konfederasyon üyesi sendikalara düzenlediği iftar yemeğine, Öz Petrol-İş Genel Başkan Yardımcıları Hakan Karaman ve Hasan Gürcan, Öz Güven-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sipahi, Hak İş İzmir İl Başkanı ve Hizmet İş İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, Hizmet-İş Manisa 2 No'lu Şube Başkanı Tekin Turgut ve yönetimi, Öz Sağlık-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı İkram Çiçek ve yönetimi, Öz Çelik-İş Sendikası Ege Bölge Başkanı Erdoğan Daloğlu, Enerji-İş Ege Bölge Başkanı İlker Çelikol, Öz Ağaç-İş Sendikası İzmir İl Başkanı Bilal Korkmaz katıldı.

İftarın ardından sohbet ortamında geçen programda, sendikaların çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunulurken, iş birliği ve dayanışma vurgusu yapıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çelik İş Sendikası, Manisa, Hak İş, İftar, Yerel, Haberler

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