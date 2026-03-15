HAGİAD Başkanı Erkan'dan Kadir Gecesi mesajı

Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı Fatih Erkan, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu müstesna gecenin rahmet ve bereket getirmesini diledi.

Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği (HAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan ; mübarek Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Erkan mesajında, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi'ne ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, bu müstesna gecenin rahmet, mağfiret ve bereket getirmesini temenni etti. Fatih Erkan mesajında şu ifadelere yer verdi; "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen mübarek Kadir Gecesi'ne ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek gecenin gönüllerimizi aydınlatmasını, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini temenni ediyorum. Başta kıymetli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." - KAYSERİ

