HAGİAD Başkanı Erkan: 'Modern dünyanın en büyük tehdidi artık savaşlar değil; zayıflayan aile bağlarıdır'

Hacılar Genç İş Adamları Derneği (HAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan; 15 Mayıs Milli Aile Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Modern dünyanın en büyük tehdidinin artık savaşların değil; yalnızlaşan insanlar, zayıflayan aile bağları ve her geçen gün küçülen aile yapıları olduğunu ifade eden Başkan Fatih Erkan mesajında, güçlü toplumların temelinde güçlü aile yapısının bulunduğunu belirterek aile kurumunun korunmasının sadece bireysel değil, toplumsal bir mesele olduğuna dikkat çekti. Günümüzde insanların aynı evin içinde bile birbirinden uzaklaştığını ifade eden Erkan, aile kavramının yalnızca bir çatı altında yaşamaktan ibaret olmadığını söyledi. Erkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bir çocuğun ilk eğitimi ailede başlar. Sevgi, saygı, merhamet ve sorumluluk duygusu önce ailede öğrenilir. Aile; bir toplumun vicdanıdır, bir milletin en güçlü temelidir. Eğer aile zayıflarsa, toplum da zayıflar."

Teknolojinin gelişmesine rağmen insani bağların her geçen gün daha fazla koptuğunu belirten Erkan, özellikle genç nesillerin aile değerlerine sahip çıkmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Fatih Erkan açıklamasının sonunda ise şu değerlendirmede bulundu; "Bir ülke önce ailede güçlenir. Güçlü aileler; huzurlu şehirleri, sağlam toplumu ve güvenli geleceği inşa eder. Milli Aile Haftası'nın; birlikteliğin, paylaşmanın ve aile olmanın kıymetini yeniden hatırlatmasını temenni ediyor, tüm ailelerimizin 15 Mayıs Milli Aile Haftası'nı kutluyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı