Hafriyat Kamyonu Alevlere Teslim Oldu

Hafriyat Kamyonu Alevlere Teslim Oldu
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Sinop'un Türkeli ilçesinde yol inşaatında kullanılan bir hafriyat kamyonu, seyir halindeyken alev aldı. Sürücü aracı durdurup atlayarak canını kurtardı. Yangın, işçilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hafriyat kamyonu alevlere teslim oldu

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Gökçealan köyünde yol inşaatında kullanılan taş yüklü bir kamyon, seyir halindeyken aniden alev aldı.

Edinilen bilgilere göre, yangın sırasında sürücü durumu fark ederek araçtan atlayıp canını kurtardı. Olay yerine ilk müdahale şantiyede çalışan işçiler tarafından yapıldı. Yangın işçilerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, kamyonun yalnızca damper bölümü zarar görmeden kurtarıldı; diğer tüm aksamlar yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlk belirlemelere göre yangının, kamyonun turbosunun patlaması sonucu çıktığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS CELAL ARAZ - Yerel
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