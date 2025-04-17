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Hafızlık Sınavında Başarı Gösteren Öğrencilere Belgeleri Verildi

Hafızlık Sınavında Başarı Gösteren Öğrencilere Belgeleri Verildi
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Efeler İlçe Müftülüğü'ne bağlı Umurlu Bölge Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nda hafızlık tespit sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciler, belgelerini aldı. Törene aileler ve öğretmenler katıldı.

Efeler İlçe Müftülüğü'ne bağlı Umurlu Bölge Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nda eğitim alan ve hafızlık tespit sınavında başarılı olan öğrenciler başarı belgelerini aldı.

Efeler İlçe Müftülüğü'ne bağlı Umurlu Bölge Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan öğrenciler, hafızlık tespit sınavında başarılı olarak belge almaya hak kazandı. Hayatlarının en anlamlı günlerinden birini yaşayan öğrenciler belgelerini aldı.

Törene, öğrencilerin aileleri, öğretmen ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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