Osmaneli'nde Hafızlık İcazet Töreni

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, Hafızlık İcazet Belgelerini aldı.

Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz, İlçe Müftülüğü Hafızlık Kur'an Kursu'nda eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Hafızlık İcazet Belgesi almaya hak kazanan öğrencilerle bir araya geldi. Yılmaz, öğrencilere belgelerini takdim etti.

Kaymakam Yılmaz, "Hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen ailelerimizi ve hocalarımızı da kutluyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı