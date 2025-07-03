Hafızlığı bitiren öğrenci Kur'an-ı Kerim'i bir günde hatmetti

Bitlis'in Ahlat ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan Musab İlci, Kur'an-ı Kerim'i bir günde hatmetti.

Ahlat İlçe Müftüğüne bağlı Merkez Şehit Eren Öztürk Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda eğitim gören Musab İlci için Şehit Eren Öztürk Camii'nde program düzenlendi. Camide hocası eşliğinde ezbere Kur'an-ı Kerim okuyan İlci, Kur'an'ı bir günde hatmetti. 2024 yılında yüzünden Kur'an-ı Kerimi güzel okuma yarışmasında Türkiye 3.sü olan İlci bu başarısıyla da takdir topladı. Kurs yöneticisi ve dernek başkanı Şerafettin Tanyeri 70 hafızlık öğrencilerinin bulunduğunu ve İlci'nin 9 ay gibi bir sürede hafızlığını bitirdiğini belirtti. Tanyeri şunları kaydetti; "Bu programı düzenlememizin amacı mevcut öğrencilerimize teşvik olması yanı sıra, Osmanlı ve Selçuklu döneminde medreselerde öğrenciler hafızlığını bitirirken uygulanan bir geleneği de yaşatmak istedik. Öğrenciler hafızlığını bitirip sağlamlaştırdıktan sonra Kur'an'ı baştan sona bir veya 1,5 günde ezbere okuduklarını biliyorduk. Biz de bu uygulamayı Kubbet'ül İslam Ahlat'ımızda da camimizde öğrencimizle hocalarının nezaretinde birinci cüzden başlayıp 30'uncu cüze kadar okumasını gerçekleştirmek istedik. Nihayetinde sabah başladı, akşam saatlerinde hatmimizi tamama erdirdik. Onu yetiştiren başta Orhan Askay hocasını ve diğer tüm hocalarımızı tebrik ediyorum. Yetişmelerinde emeği geçen tüm hayırseverlere çok teşekkür ederim."

Hafızlığını tamamlayan Musab İlci ise, camide bir gün boyunca Kur'an okuyarak hatim yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. - BİTLİS