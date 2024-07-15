Hafif ticari araç elektrikli bisiklette çarptı: 1 ölü

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Konya-Ankara Karayolu Çiçekkent Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan A.B. idaresindeki 06 BHR 473 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamete gitmekte olan 76 yaşındaki Hasan Hüseyin Şehitoğlu'nun kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada yaklaşık 70 metre sürüklenen elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yaşlı adam, ambulansla kaldırıldığı Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Şehitoğlu'nun emekli polis memuru olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.