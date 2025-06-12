Hac Dönemi Sona Erdi: Muğla'dan İlk Kafile Kutsal Topraklara Uğurlandı
Kurban Bayramı ile birlikte Hac dönemi sona erdi. Muğla'nın Dalaman Havalimanı'ndan uğurlanan ilk Hac kafilesi, 2 milyon Müslümanla birlikte kutsal ibadetlerini yerine getirerek 'Hacı' unvanı kazandı. Hacılar, önemli dini mekanları ziyaret etti.
Kurban Bayramı ile birlikte idrak edilen Hac dönemi sona erdi. Muğla'nın Dalaman Havalimanı'ndan kutsal topraklara uğurlanan 1. Hac kafilesi, dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 2 milyon Müslüman ile birlikte Hac ibadetini yerine getirerek "Hacı" unvanı kazandı.
Hac farizasının ardından Muğlalı hacılar, iç ziyaretler kapsamında Kabe'ye yakın olan önemli dini mekanları da ziyaret etti. Mescid-i Şecere, Cin Mescidi ve Cennetü'l-Mualla gibi kutsal mekanlara düzenlenen ziyaretler, kafile başkanı Ortaca İlçe Müftüsü Mahmut Atıcı'nın öncülüğünde ve grup hocalarının rehberliğinde gerçekleştirildi.
Muğla İl Müftülüğü, hacıların ibadetlerini güven içinde gerçekleştirmeleri için sürecin başından sonuna kadar titiz bir organizasyon yürütüldüğünü belirterek, tüm hacı adaylarını tebrik etti. - MUĞLA