Güzelyaka Köyü'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı

Güzelyaka Köyü'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı
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Çaycuma'nın Güzelyaka Köyü'nde düzenlenen Halk Eğitim Merkezi sergisinde, kursiyerlerin yıl boyunca ürettiği el emekleri sergilendi. Serginin açılışında İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Üzülmez, eğitimin herkes için ulaşılabilir olduğunu vurguladı. Programa katılım gösteren protokol üyeleri, kursiyerlere belgelerini takdim etti ve etkinlik sona erdi.

Çaycuma ilçesine bağlı Güzelyaka Köyü'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası sene sonu programı kapsamında her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Halk Eğitim Merkezi sergisinde kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları ürünler açılan sergiyle görücüye çıktı.

Düzenlenen açılış törenine; İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Özkan Yıldırım Veli Ceng, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çaycuma İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, Saadet Partisi Çaycuma İlçe Başkanı Engin Zeren, MHP Perşembe Belde Başkanı Özkan Miyanyedi, Halk Eğitim Müdür Yardımcıları, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılış töreni öncesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Üzülmez; "Her zaman, her yerde, herkese eğitim" ilkesiyle çıktığımız bu yolda, bireyleri hayata hazırlamanın, onlara yeni ufuklar açmanın ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Halk Eğitimi Merkezimiz, beşikten mezara kadar devam eden öğrenme sürecinde, her yaştan ve her kesimden vatandaşımıza eşit ve erişilebilir eğitim imkanları sunmaktadır.

7'den 70'e tüm vatandaşlarımız, kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Bir hobi edinmek isteyen, yeni bir meslek öğrenmek arzusunda olan ya da yeteneklerini belgelendirmek isteyen herkes, Halk Eğitimi Merkezimizin kapısını çalıyor. Bugün burada sergilenen birbirinden değerli el emeği, göz nuru eserler, bu sürecin ne kadar verimli geçtiğinin en güzel kanıtıdır. Halk Eğitimi Merkezimizde, 75 farklı alanda310kursla vatandaşlarımıza ücretsiz eğitim imkanı sunduk. Bu kurslarımızda toplam 5.500 kişi faydalandı. Bugün burada emeklerinizin karşılığını görmek, sizlerin heyecanına ortak olmak bizleri gururlandırıyor. Sergimizde emeği geçen öncelikle Muhtarımıza, tüm kursiyerlerimize, öğretmenlerimize, çalışanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Sizlerin azmi ve çalışkanlığı, Halk Eğitimi Merkezimizin başarısının temel taşıdır" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından serginin açılış kurdelesi protokol tarafından kesilmesinden sonra kursiyerlere kurs bitirme belgeleri takdim edilmesinin ardından halk oyunları gösterisi, zeybek oyunu ve yerel halk sanatçıları tarafından mini bir konser verildi. Sonrasında ise katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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