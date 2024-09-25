Güzelkent Köyü'nün Mahalle Olma Referandumu Tarihi Belli Oldu

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyünün mahalle olarak ilçeye bağlanması için yapılacak halk oylamasının tarihi belli oldu.

Türkeli İlçe Seçim Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Güzelkent köyünün mahalle olarak ilçeye bağlanması için gerçekleşecek halk oylamasının tarihi, 13 Ekim 2024 Pazar günü olarak belirlendi.

Güzelkent Köyü Muhtarı Hayri Gürleyen, gazetecilere yaptığı açıklamada "Değerli Güzelkentliler. Türkeli ilçesine mahalle olmak için köyümüzde yapılacak olan referandum seçim tarihi 13 Ekim 2024 Pazar günü olarak İlçe Seçim Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir.

06 Ekim Pazar günü saat 14.00'te köyümüzde son bir toplantı daha yapacağız. Toplantımıza bayanlarımız da davetlidir. Bayanlar için ayrı bir yer temin edilecektir. Bu toplantı biz bize gerçekleşecek olup, tüm detaylar ve konular referandum seçiminden önce görüşülecektir. Bu nedenle köyü için endişesi olan ve yine köyümüz için doğru kararı vermek için fikri olan, görüş bildirmek isteyen tüm Güzelkentlileri toplantımıza bekliyoruz" dedi. - SİNOP