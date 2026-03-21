Güzelhisar Mahallesi muhtarından anlamlı bayram buluşması

Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Güzelhisar Mahallesi'nde bayram coşkusu, mahalle muhtarlığında gerçekleştirilen anlamlı ziyaretle taçlandı. Mahalle Muhtarı Emrah Bölükbaşı, gençlerle bir araya gelerek bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde yansıttı.

Muhtar Bölükbaşı'nın özellikle gençlere yönelik samimi yaklaşımı ve ilgisi, mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılandı. Bayram vesilesiyle düzenlenen bu buluşmada, gençlerin yanında olan ve onların yüzünü güldüren Bölükbaşı, mahallede örnek bir dayanışma ortamı oluşturdu. Ayrıca 15 yaş altı çocuklar için bayram harçlığı uygulamasıyla da dikkat çeken Muhtar Bölükbaşı, sosyal dayanışmayı güçlendiren bu tür çalışmalarla mahalle halkının gönlünde yer edinmeye devam ediyor. Güzelhisar Mahallesi'nde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, bayramın sadece bir kutlama değil, aynı zamanda paylaşma ve kaynaşma zamanı olduğunu bir kez daha gösterdi. - ANKARA

