Güzeldağ Kayak Merkezi yarıyıl tatilinin son gününde doldu taştı

Muş'ta kent merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Güzeldağ Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinin son gününde ziyaretçi akınına uğradı. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı merkezde özellikle öğrenciler ve aileler yoğunluk oluşturdu.

Güzeldağ Kayak Merkezi, sömestir tatilinin son gününde yoğun ilgi gördü. Kent merkezine yakın konumu ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken merkezde ziyaretçiler karın keyfini doyasıya yaşadı. 2300 rakımlı kayak merkezinde kar kalınlığının 1 metreye ulaşması, kayak ve kızak yapmak isteyen vatandaşlar için uygun bir ortam oluşturdu. Gün boyunca piste çıkan çocuklar ve gençler kızakla kayarak eğlenirken, aileler de kar manzarası eşliğinde vakit geçirdi. Özellikle öğrencilerin yoğunluk oluşturduğu merkezde zaman zaman pistlerde kalabalık yaşandı. Bazı vatandaşlar ise yürüyüş yaparak karla kaplı doğayı fotoğrafladı.

Ailesiyle birlikte kayak merkezine gelen Ertunç Kaymaz, tatilin son gününü değerlendirdiğini ifade ederek, "Bugün yarıyıl tatilinin son günü. Bu son günde kayak merkezine gelmek bizim için mantıklı bir seçim oldu. Tatilin son gününü ailemle birlikte kayak yaparak geçiriyoruz" dedi.

Çocukları ile birlikte kayak merkezine gelerek tatilin son gününü değerlendirdiklerini söyleyen Fatma Kaymaz, "Bugün sömestir tatilinin son günü. Çocuklarla birlikte Muş Kayak Merkezi'ne geldik. Hava gayet güzel, ortam da çok keyifli. Çocuklar burada doyasıya eğleniyor. Yarın eğitim-öğretim yılına başlayacağız. Bugün için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Muş Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak çalıştığını söyleyen Sepideh Khanı, kayak merkezinde olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu sene kayak merkezini keşfettim ama geçen yıl gelme fırsatım olmamıştı. Burası hem çocuklar hem de büyükler için eğlenmeye çok uygun, gerçekten güzel bir ortam var. Hava soğuk ama bu da ayrı bir keyif katıyor. Bu yüzden buraya gelip günü eğlenceli bir şekilde değerlendirmek istedim. Profesyonel kayak yapmadığım için çocuklar gibi kızaklarla kaymak da çok keyifli oldu. Benim için güzel bir hatıra oldu" şeklinde konuştu. - MUŞ