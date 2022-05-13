Güzel Parti Genel Başkanı Akbulut'tan "Suriye'de Konut Projesine" Tepki: "Yüzyıllardır, Roman Vatandaşlar, Çadırlarda Yaşıyorlar"

SANCAR KIZILKAYA - SEFA GARDİYANOĞLU

Güzel Parti Genel Başkanı Hüseyin Akbulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Suriye topraklarında 200 bin konut inşa edilmesini sağlıyoruz" sözlerine tepki gösterdi. Akbulut, "Yüzyıllardır Roman vatandaşlar, çadırlarda yaşıyorlar. Çadırda yaşayan bu vatandaşlarımızın, çekmiş olduğu çileleri görmezlikten geliyorlar. Suriyelilerden önce; çadırda, barakada yaşayan Roman vatandaşlara ev yapılması gerekirdi" dedi.

Güzel Parti Genel Başkanı Hüseyin Akbulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Uluslararası yardım kuruluşlarının finansmanıyla Suriye topraklarında 13 yerde, 200 bin konut inşa edilmesini sağlıyoruz" sözlerine tepki gösterdi. Akbulut, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız geçenlerde bir proje açıkladı. TOKİ'ye 30 milyar para ayırarak, konut yapımı ihalesi başlatılacağını söyledi. Bu projede, 5-6 yıl önce Türkiye'ye gelen Suriyelilere 1000 konut sözü geçmektedir. Oysa yüzyıllardır bu ülkede bulunan Roman vatandaşlar, çadırlarda yaşıyorlar. Çadırda yaşayan bu vatandaşlarımızın, çekmiş olduğu çileleri görmezlikten geliyorlar. Suriyelilerden önce; çadırda, barakada yaşayan Roman vatandaşlara ev yapılması gerekirdi.

Bunu her zaman; gerek belediye başkanları, gerek milletvekilleri dillendirmişlerdir. Fakat yapamadılar. Biz Roman halkı, diyorlar ki 'biz çadırda yaşayanlara Cumhurbaşkanımız ev yapmayacak mı?' Anladığımız kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız seçimi kaybetmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz de Roman vatandaşlar olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza yardım edelim. AK Parti'ye oy vermeyelim. Çünkü seçimi kaybetmek istiyorsa, biz de kendisine yardımcı olalım.

Unutmayalım ki yüzyıllardır çadırlarda yaşayan Roman halkının evlerinde; banyoları yok, tuvaletleri yok, mutfakları yok. Yoğun kar yağışında birkaç çadır çökmüştü. Orayı gezdiğimde, 11 aylık bir bebeğin, çamurlar içinde emekleyerek bana geldiğini görünce ben o bebeği kucağıma aldığımda kahrolmuştum. Bizim kendi insanlarımız, eğer Cumhurbaşkanı tarafından reddediliyorsa, istenmiyorsa ve insan yerine konulmuyorsa, bir soru işareti AK Partili dernekler, federasyonların biraz düşünmeleri lazım."