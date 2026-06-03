Devriye attığı esnada binaya çarpan yaralı şahini kurtardı

Hatay'ın Antakya ilçesinde güvenlik görevlisi Ufuk Ekizoğlu, devriye attığı esnada bulduğu yaralı şahini koruma altına alarak ekiplere teslim etti.

Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yaşayan Ufuk Ekizoğlu, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulu'nda güvenlik görevlisi olarak geçimini sağlıyor. İş yerinden ayrılmadan önce bina etrafında devriye atan Ekizoğlu, devriye esnasında bir kuşun binaya çarptığını fark etti. Binaya çarpan kuşun yanına yaklaştığında yaralı bir şahin olduğunu fark eden Ekizoğlu, yaralı şahini kontrollü şekilde yakalayarak koruma altına aldı. Koruma altına aldığı şahini Ekizoğlu, Veteriner Fakültesi ile iletişime geçerek ekiplere teslim etti. Ekiplerin teslim aldığı yaralı şahinin tedavisi sürüyor.

"Şahinin yaralı olduğunu gördüm ve onu bir şekilde alarak koruma altına aldım"

Devriye attığı esnada yaralı şahini görüp tedaviye götüren Ufuk Ekizoğlu, "Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulu'nda güvenlik görevlisi olarak görevliyim. Görevim bitme esnasında bina etrafında devriye kontrollerimi yaparken binaya bir tane kuşun çarptığını gördüm. Yanına gittiğimde bir kuş olduğunu ve daha yakından baktığında şahin olduğunu gördüm. Yaralı olduğunu gördüm ve onu bir şekilde alarak şahini koruma altına aldım. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi veterinerlik fakültesi hastanesiyle iletişime geçerek hayvanı gelip yanımızdan alıp hastaneye götürmüşlerdir. Koruma altına alınmıştır. Tedavisi devam ediyor. Hayvanları sevmeliyiz. Hayvanlara şefkat göstermeliler. Koruma altına almalılar, canice davranmamalılar. Bu şekil bir gözü kördü. Saçma değmiş olabilir. Böyle hayvanlara kurşun sıkmamaları gerekiyor. Yazık günahtır" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı