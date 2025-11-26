Gürün'de İki Hayırsever Öğrencilere Burs İçin Daire Bağışladı

Gürün'de iki hayırsever apartman dairelerini öğrencilere burs sağlanmak üzere Gürün Kaymakamlığı Gürün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağışladı.

Sivas'ın Gürün ilçesi nüfusuna kayıtlı Latife Demirsoy ve Haydar Türk isimli hayır severler, ilçede bulunan apartman dairelerini gerçekleştirilen protokolle, kira gelirleri 6 öğrenciye burs verilmek üzere ürün Kaymakamlığı Gürün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağışladı. Bağış bugün imzalanan protokol ile gerçekleşti. Protokol, hayır severlerin vekalet verdiği Bayram Türk, Birdal Duran ve Gürün Kaymakamı Selami Alper Özkan arasında imzalandı.

Gürün Kaymakamı Selami Alper Özkan, yaptığı açıklamada, "Bu örnek bağışın ilçedeki sosyal dayanışma kültürüne önemli katkı sunacaktır. Latife Demirsoy, Haydar Türk ve tüm bağışçılara teşekkür ediyorum" dedi.

İki apartman dairesinden elde edilecek gelir ile 6 öğrencinin eğitim giderlerinin karşılanması planlanıyor. - SİVAS