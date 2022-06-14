Güreşçi Ali Yanatma'dan Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Ziyaret - Haberler

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Güreşçi Ali Yanatma'dan Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Ziyaret

ANKA - Yerel
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Güreşçi Ali Yanatma'dan Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Ziyaret

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin en değerli sporcuları arasında yer alan Fethiyeli güreşçi Ali Yanatma, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’yı ziyaret etti. Yanatma, 5. Ethnosport Kültür Şenliği, 4. Fetih Yağlı Güreşleri’nde aldığı üçüncülük kupasını Karaca’yla paylaştı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin en değerli sporcuları arasında yer alan Fethiyeli güreşçi Ali Yanatma, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti. Yanatma, 5. Ethnosport Kültür Şenliği, 4. Fetih Yağlı Güreşleri'nde aldığı üçüncülük kupasını Karaca'yla paylaştı.

Güreşçi Ali Yanatma ile antrenörlerinin ve ailesinin de katılım sağladığı ziyarette Belediye Başkanı Alim Karaca, böylesine özel bir sporcuya sahip oldukları için mutlu olduklarını ve her zaman desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

'Başpehlivan' ünvanlı güreşçi Yanatma, Karaca'ya vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti. Yanatma, "Kupamızı başkanımızla paylaştık. Hedefimiz her daim yukarısı" dedi.

İlerleyen günlerde yapılacak müsabakaların da konuşulduğu ziyarette Başkan Karaca, başarılı sporcuya altın hediye etti.

ANKA / Yerel

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