Gürcistan Büyükelçisi Düzce Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Gürcistan'ın Türkiye Büyükelçisi Archil Kalandia, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret etti. Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı vasıtasıyla Gürcü diline sağladığı katkılar ve bu alanlardaki akademik çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Gürcistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Bela Gomurashvili, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ertuğrul, Düzce Gürcü Kültür Derneği Başkanı Aydın Kubilay, davetli konuklar ve Düzce Üniversitesi akademisyenleri katıldı. Üniversitenin Şeref Defteri'ni imzalayan Büyükelçisi Kalandia, ülkemizin Gürcistan'la yakın ilişkileri olduğuna işaret ederek, Düzce Üniversitesi'nin Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı vasıtasıyla Gürcü diline sağladığı katkılar ve bu alanlardaki akademik çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Rektör Nedim Sözbir ise, Düzce Üniversitesi'nin eğitim öğretim faaliyetleri, bilimsel çalışmaları ve bölgesel kalkınma faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli konular hakkında konuk büyükelçiyi bilgilendirdi. Düzce Üniversitesi'nin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalardan da bahseden Rektör Sözbir, başarı ve iyi niyet temennilerini iletti.

Gerçekleşen ziyarette, iki ülke arasındaki akademik iş birlikleri, öğrenci değişim programları ve ortak bilimsel çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektörlük programının sonrasında Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ni ziyaret eden Büyükelçi Archil Kalandia, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duygu Ekinci ile Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Archil Kalandia, Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'daki eğitim faaliyetleri ve etkinliklerle ilgili bilgi alarak Düzce Üniversitesi'ne bu alandaki öncü misyonu için teşekkür etti. - DÜZCE