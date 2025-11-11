Haberler

Gürcistan Büyükelçisi Düzce Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Gürcistan Büyükelçisi Düzce Üniversitesi'ni Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gürcistan'ın Türkiye Büyükelçisi Archil Kalandia, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret ederek Gürcü dili ve edebiyatına olan katkılarından dolayı teşekkür etti. Ziyarette iki ülke arasındaki akademik iş birlikleri üzerinde duruldu.

Gürcistan'ın Türkiye Büyükelçisi Archil Kalandia, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret etti. Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı vasıtasıyla Gürcü diline sağladığı katkılar ve bu alanlardaki akademik çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Gürcistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Bela Gomurashvili, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ertuğrul, Düzce Gürcü Kültür Derneği Başkanı Aydın Kubilay, davetli konuklar ve Düzce Üniversitesi akademisyenleri katıldı. Üniversitenin Şeref Defteri'ni imzalayan Büyükelçisi Kalandia, ülkemizin Gürcistan'la yakın ilişkileri olduğuna işaret ederek, Düzce Üniversitesi'nin Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı vasıtasıyla Gürcü diline sağladığı katkılar ve bu alanlardaki akademik çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Rektör Nedim Sözbir ise, Düzce Üniversitesi'nin eğitim öğretim faaliyetleri, bilimsel çalışmaları ve bölgesel kalkınma faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli konular hakkında konuk büyükelçiyi bilgilendirdi. Düzce Üniversitesi'nin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalardan da bahseden Rektör Sözbir, başarı ve iyi niyet temennilerini iletti.

Gerçekleşen ziyarette, iki ülke arasındaki akademik iş birlikleri, öğrenci değişim programları ve ortak bilimsel çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektörlük programının sonrasında Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ni ziyaret eden Büyükelçi Archil Kalandia, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duygu Ekinci ile Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Archil Kalandia, Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'daki eğitim faaliyetleri ve etkinliklerle ilgili bilgi alarak Düzce Üniversitesi'ne bu alandaki öncü misyonu için teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

Daha 15 yaşında! Korkunç halde ölü bulundu
Gözler saat 14.30'a çevrildi! Akın Gürlek basın açıklaması yapacak

Saat netleşti! Akın Gürlek ilk kez kameraların önüne geçecek
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten vicdansız müdür için hesap vakti
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

Daha 15 yaşında! Korkunç halde ölü bulundu
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı ile ilgili yeni gelişme
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.