Gürcistan-Azerbaycan Sınırında Düşen Uçakta Üç Türk Asker Şehit Oldu

Güncelleme:
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın şehit olduğu bildirildi. Şehadet haberi Kayseri'deki ailelerine verildi.

Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın şehadet haberi Kayseri'deki ailelerine verildi.

Askeri yetkililer, 38 yaşındaki Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in Melikgazi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde ailesinin yanında bulunan eşi Ülkü İlgen'e şehadet haberini verdi. Tedbir amaçlı olarak sağlık ekipleri de yetkililere eşlik ederken, haberin ardından evin balkonuna Türk bayrağı asıldı.

Yetkililer, 39 yaşındaki Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki evinde eşi Göknur Uslu'ya sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi. Haberin ardından şehidin evinin bulunduğu apartmanın girişine ve balkonuna Türk bayrağı asıldı. Şehidin 3 yıl önce evlendiği öğrenildi.

54 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın şehadet haberi de, askeri yetkililer tarafından eşi Fatma Özcan'a verildi. Şehidin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki evine Türk Bayrağı asıldı. Özcan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
