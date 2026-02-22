Haberler

Konya'da aç kalan kediler için 30 kilometre yol gitti

Konya'da aç kalan kediler için 30 kilometre yol gitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Ahırlı ilçesine bağlı Bartlı Yaylası'na giden bir gurbetçi, aç kedileri görünce 30 kilometre yol giderek onlara mama alıp besledi. Hayvanların açlığının kendisini derinden etkilediğini söyleyen Mustafa Karapınar, 'Onların sesi olmak gerekiyor' dedi.

Konya'nın Ahırlı ilçesine bağlı Bartlı Yaylası'na gezmeye giden bir gurbetçi vatandaş, kedilerin aç olduğunu fark edince 30 kilometre uzaklıktan kedi maması alarak onları besledi.

Hollanda'da yaşayan ancak memleketi Konya'da da ikamet eden gurbetçi Mustafa Karapınar, sabah saatlerinde çiğdemleri görmek amacıyla yaylaya çıktı. Aracını park ettiği sırada bir grup kedinin yanına gelerek aç şekilde miyavladığını fark etti. O an yanında yiyecek bulunmayan Karapınar, yaklaşık 30 kilometre uzaklıktan 2,5 kilogram kedi maması alarak tekrar yaylaya döndü. Hayvanların açlığının kendisini derinden etkilediğini belirten Karapınar, "Sabah çiğdemleri görmek için Bartlı Yaylasına gelmiştim. Arabamı park ettiğimde kediler yanıma geldi. Aç olduklarını fark ettim. Onlara söz verdim. ve sözümü tuttum 2.5 kilogram kedi maması aldım. İnsan acıkınca isteyebilir ama hayvanlar isteyemez. Onların sesi olmak gerekiyor" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı net rakam verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti

Bir köpek yalaması hayatını kararttı! Dört uzvunu birden kaybetti
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı

Kameraya bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı
Randevu bulamayınca doktora taşlama şiir yazdı

İstediği olmayınca doktora taşlama şiir yazdı
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Bu köyde ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor

Bu köyde Ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor
Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor

Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor