Gurbetçi Taksici, Burhaniye'de Kitaplıklara Sahip Çıktı
Balıkesirli gurbetçi Turhan Demirhan, Burhaniye'de konakladığı süre zarfında Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri tarafından oluşturulan boş kitaplıklara kitap koyarak okuma alışkanlığını artırmayı hedefliyor. Ayrıca çevre temizliğine de dikkat çekiyor.

Burhaniye'ye tatil için gelen Balıkesirli gurbetçi Turhan Demirhan, Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) öğrencilerinin hazırladığı kitaplıkları temizlerken okuma alışkanlığının artırılmasını istedi. Boş olan kitaplıklara yeni kitaplar koyacağını kaydeden Demirhan, çevre temizliğine de dikkat çekti.

Bir haftalığına geldiği Burhaniye de BUBFA Uygulama Otelinde konaklayan 62 yaşındaki Turhan Demirhan, İskele Mahallesinde ve Ören Beyaz durakta bulunan kitaplıklara sahip çıktı. İskeledeki kitaplığın çok bakımsız olduğunu kaydeden Turhan Demirhan, "O kitaplığı temizleyip kitaplar koyacağım. Beyaz Duraktaki kitaplıklar da boş. Oraya da kitaplar bırakacağım. Öğrenciler bunları yapmış. İlgilenmek lazım. Okuma alışkanlığını artırmamız lazım. Ben, Almanya'nın Augsburg şehrinde taksicilik yapıyorum. Bir haftadır Burhaniye'deyim. Burhaniye çok güzel bir yer. Çevreye sahip çıkmak lazım. Emekli olunca Burhaniye'ye yerleşmek istiyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
