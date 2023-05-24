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Günyüzü'nde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi

Günyüzü'nde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi

Yerel Haberler

Eskişehir'de bir kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Eskişehir'de bir kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Günyüzü İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Hakan D. idaresindeki 26 HP 953 plakalı kamyonet ile Günyüzü Belediyesi'ne ait kamyon çarpıştı. İddialara göre, belediye garajından çıkan kamyona, cadde üzerinden gelen kamyonet çarptı. Kazada yaralanan olmazken iki araçta da maddi hasar meydana geldi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir HP Yerel Haberler

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