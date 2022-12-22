Günün acı en acı haberi! 8 aylık oğlunun kefenini çözüp son kez sevdi Yerel Haberler Sakarya'nın Akyazı ilçesinde doğuştan kalbi delik olan 8 aylık bebek hastanede hayatını kaybetti. Oğluna son görevi yerine getiren babanın, defin esnasında kefeni çözüp son kez sevmesi yürekleri burktu. Doğuştan kalbi delik olan 8 aylık Ömer Ali Kılıçkeser, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen bebek, Alaağaç Mahallesi Yavuz Sultan Selim Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına götürüldü. EN ACI VEDA Burada oğluna son görevi yapan babanın defin sırasında yaptıkları ise yürekleri burktu. Acılı baba ölen oğlunun kefenini açarak minik bebeği son kez sevdi. O anlar kameraya böyle yansıdı:

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Ömer Ali Sakarya Akyazı 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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