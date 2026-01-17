Haberler

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın yakınları kabri başında dua etti

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın yakınları kabri başında dua etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güngören'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın mezarı, ailesi ve arkadaşları tarafından ziyaret edildi. Amcası İbrahim Çağlayan, adalet ve yasaların değişmesini talep etti.

Güngören'de bıçaklı saldırıda öldürülen Atlas Çağlayan'ın Kazlıçeşme Mezarlığındaki kabrini ailesi ve arkadaşları ziyaret etti. Amca İbrahim Çağlayan adalet istediklerini ifade ederek, "İstediğimiz yasaların değişmesi, en ağır cezayı alsınlar ki caydırıcı olsun" şeklinde konuştu.

14 Ocak günü akşam saatlerinde Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana gelen iki grup arasındaki 'yan bakma' iddiası nedeniyle çıktığı öğrenilen kavga sırasında şüpheli E.Ç(15) yanında bulunan bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamıştı.

Atlas Çağlayan, anneannesinin bulunduğu mezara defnedildi

Aldığı bıçak darbesi sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Atlas Çağlayan, 15 Ocak'ta Kazlıçeşme Mezarlığı'nda anneannesi Emine Kaya'nın yanında toprağa verildi. Atlas'ın mezarına kırmızı güller bırakıldığı, fotoğrafının asıldığı ve şeker bırakıldığı görüldü.

Ailesi, kabrini ziyaret etti

Ailesinden babaannesi Meliha Çağlayan, Amcası İbrahim Çağlayan, yengeleri ve kuzenleri, Atlas Çağlayan'ın mezarına gelerek dua okudu. Babaanne Meliha Çağlayan, torununun kabri başında hüzünlü anlar yaşadı.

Atlas Çağlayan'ın amcası İbrahim Çağlayan, "İbrahim Çağlayan, "Bütün Türkiye bu haberi konuşuyor. Allah rahmet eylesin. Yeğenimiz melek gibi bir çocuktu, melek oldu, öbür dünyaya göç etti. Devlet büyüklerimizden istediğimiz bir daha böyle olaylar yaşanmasın. Bununla ilgili tedbirlerin alınması gerekiyor. Bizleri ziyaret ettiler, kendileriyle görüştük. Biz devlet yetkililerine güveniyoruz. Bundan sonra böyle olaylar yaşanmaz, kimsenin başına böyle bir olay gelmez. Böyle şeyler yaşanmasın diye önlem alınması gerekiyor. İstediğimiz yasaların değişmesi, en ağır cezayı alsınlar ki caydırıcı olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Liste genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit

Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular
Beşiktaş macerası 6 ay sürebilir! Orkun Kökçü'ye sürpriz talip

Beşiktaş macerası 6 ay sürebilir! Orkun hakkında sürpriz gelişme
Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var

Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var
Suriye'de halk, terör örgütü sembollerini yırtarak indirdi

Ordu girdi, halk hemen direkleri temizlemeye başladı
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit

Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular
'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları

'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları
Bomba iddia! Arda Güler'in Real Madrid macerası bitiyor

Real Madrid macerası sona eriyor