Güngör: "Kahramanmaraş için var gücümüzle çalışıyoruz" - Haberler

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Güngör: "Kahramanmaraş için var gücümüzle çalışıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Güngör: 'Kahramanmaraş için var gücümüzle çalışıyoruz'

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kent için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kent için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Başkan Güngör, Azerbaycan Bulvarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Güngör, daha sonra yaptığı açıklamada, "Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Bizler her zaman sahadayız. Bugün de Onikişubat ilçe Başkanımız, meclis üyelerimiz ve teşkilatımızla birlikte Azerbaycan Bulvarı'nda esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Gerçekten her zaman olduğu gibi büyük bir teveccühle ve hüsnü kabulle karşıladılar. Kahramanmaraşımız ve hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Güler yüzleri ve samimi sohbetleri için tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hayrettin Güngör Kahramanmaraş Azerbaycan Yerel Haberler

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