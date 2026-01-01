Haberler

Güneysu'dan Galata'ya destek yürüyüşü

Rize'nin Güneysu ilçesinde, Galata Köprüsü'nde gerçekleşen "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganlı yürüyüşe destek yürüyüşü düzenlendi.

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu tarafından "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilen buluşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Güneysu'dan da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde destek verildi. Güneysu Merkez Camii önünde toplanan vatandaşlar Köprübaşı Mevkii'ne kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca ellerinde üzerlerinde 'Özgür Filistin' yazılı dövizlerle yürüyen vatandaşlar aynı zamanda yürüyüş boyunca sloganlar attı.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı yürüyüş Köprü Başı Mevkii'nde yapılan dualarla son buldu. - RİZE

