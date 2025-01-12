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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Azil Duruşmasına Katılmayacağı Açıklandı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Azil Duruşmasına Katılmayacağı Açıklandı
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, güvenlik endişeleri nedeniyle salı günü yapılacak azil davasının ilk duruşmasına katılamayacak. Yoon'un avukatı, kişisel güvenlik sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtti.

Güney Kore'de ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle yetkileri askıya alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, azil davasının Salı günü yapılacak ilk duruşmasına güvenlik endişeleri nedeniyle katılmayacağı açıklandı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yetkilerinin askıya alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizi sürerken, Yoon'un avukatı Yun Gap-geun'dan müvekkili hakkında başlatılan azil süreci ile ilgili yeni açıklama geldi. Anayasa Mahkemesi'nin azil davasında ilk sözlü savunmaları Salı günü alacağını söyleyen Yun, müvekkili Yoon'un güvenlik endişeleri nedeniyle ilk duruşmaya katılmayacağını açıkladı. "Yasa dışı ve geçersiz bir tutuklama emrini hukuka aykırı şekilde uygulama girişimleri sürerken, kişisel güvenlik ve çıkabilecek tersliklere ilişkin endişelerimiz var" diyen Yun, "Başkanın duruşmaya katılabilmesi için kişisel güvenlik meselesinin çözülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Yun, güvenlik kaygılarının giderilmesi halinde, Yoon'un duruşmaya katılabileceğini de sözlerine ekledi.

Hakkında azil süreci başlatılmıştı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, "Muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla 6 saat süren bir sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclis'te yapılan oylama ile Yoon hakkında azil süreci başlatılmıştı. Yetkileri askıya alınan ve hakkında soruşturma açılan Yoon, soruşturma komisyonunun ifade verme çağrılarını yanıtsız bırakmıştı. Yoon hakkında mahkeme tarafından çıkarılan tutuklama emri, Başkanlık Güvenlik Servisi'nin (PSS) polisi başkanlık konutuna almaması nedeniyle uygulanamamıştı. Yoon'un görevden alınıp alınmayacağına dair nihai kararı Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kamuoyuna yansımıştı. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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