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Güney Kore'deki Uçak Kazasında Kara Kutu İfadesi: Çarpmadan 4 Dakika Önce İşlevselliğini Kaybetti

Güney Kore'deki Uçak Kazasında Kara Kutu İfadesi: Çarpmadan 4 Dakika Önce İşlevselliğini Kaybetti
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Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, 179 kişinin ölümüne yol açan Jeju Air kazasında kara kutunun çarpmadan 4 dakika önce veri kaydetmeyi durdurduğunu açıkladı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma devam ediyor.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, 179 kişinin ölümüne yol açan kazaya karışan Jeju Air uçağındaki kara kutunun, çarpmadan 4 dakika önce uçuş verilerini kaydetmeyi durdurduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Güney Kore'nin Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen ve 179 kişinin hayatına mal olan uçak kazasına ilişkin incelemeler sürüyor. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Boeing 737-800 tipi uçağın kara kutusunun faciadan hemen önce işlevsiz kaldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan analizler, çarpmadan önceki 4 dakika boyunca uçağın hem Kokpit Ses Kaydedici (CVR), hem de Uçuş Veri Kaydedici (FDR) verilerinin kaydedilmediğini ortaya koydu" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu cihazların kaydı neden durdurduğunun henüz bilinmediği ifade edilen açıklamada, "CVR ve FDR verileri kaza soruşturmaları için önemli veriler olsa da kaza soruşturmaları farklı verilerin araştırılması ve analizi yoluyla yürütülür. Bu nedenle kazanın nedenini doğru bir şekilde belirlemek için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz" denildi.

179 kişi hayatını kaybetmişti

Tayland'ın başkenti Bangkok'tan kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 29 Aralık'ta Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvara çarpmıştı. Kazada 179 kişi hayatını kaybederken, yalnızca 2 kabin görevlisi yaralı olarak kurtulmuştu. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı pilotun kulenin yaptığı kuş çarpması uyarısından sonra acil iniş izni istediğini ve iniş takımları kapalı şekilde gövde üzerine iniş yaptığını açıklarken, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatılmıştı. Kazaya karışan uçağın olaydan önceki 48 saat içinde 13 uçuş gerçekleştirdiği belirlenirken, Jeju Air facia sonrasında operasyonel güvenliği artırmak amacıyla yılın ilk çeyreğinde toplam bin 878 uçuşu askıya aldığını duyurmuştu. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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