Güney Kore'deki termik santral faciasında en az 3 ölü, 2 kayıp

Güncelleme:
Güney Kore'nin Ulsan kentinde bir termik santralin kazan kulesinin çökmesi sonucu meydana gelen kazada en az 3 işçinin öldüğü, 2 işçinin ise hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güney Kore'deki bir termik santralin kazan kulesinin çökmesi sonucu en az 3 işçinin öldüğü, 2 işçinin ise hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği açıklandı. Kayıp 2 işçinin yerinin hala tespit edilemediği bildirildi.
Güney Kore'nin Ulsan kentinde Korea East-West Power Co. şirketine ait termik santralde bulunan kazan kulesinin çökmesi sonucu meydana gelen kazanın bilançosu netleşmeye başladı. Ulsan Nambu İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre; enkaz altında kalan 7 işçiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı. Yeri tespit edilen ancak hala enkazdan çıkarılamayan diğer 2 işçinin de öldüğünü değerlendiren yetkililer, 2 işçinin konumunun ise hala tespit edilemediğini açıkladı. Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki çelik ve moloz yığınının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı ifade edildi.
7 işçi çöken kule enkazının altında kalmıştı
Güney Kore'nin Ulsan kentinde bulunan bir termik santralin 60 metre yüksekliğindeki kazan kulesi, dün söküm çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştü. Taşeron bir şirkette çalışan 9 işçinin göçük altında kaldığı açıklanırken, 2 işçi olayın ilk saatlerinde kurtarılmıştı. Enkazdaki 7 işçiye ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. - ULSAN

Haberler.com
