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Güney Kore’de 1973’ten bu yana termometreler ilk kez 41,4 dereceyi gösterdi

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Güney Kore’de hava sıcaklıklarının kayıt altına alınmaya başlandığı 1973’ten bu yana termometreler ilk kez 41,4 dereceyi göstererek rekor kırdı.

Güney Kore'de hava sıcaklıklarının kayıt altına alınmaya başlandığı 1973'ten bu yana termometreler ilk kez 41,4 dereceyi göstererek rekor kırdı.

Güney Kore'de rekor sıcaklık kayda geçti. Ülkede hava sıcaklıkların kayıt altına alınmaya başlamasından bu yana termometreler ilk kez 41,4 dereceyi göstererek rekor kırdı. Ülkenin güneydoğusundaki Yangsan kentinde hava sıcakları üç gündür 40 derecenin üzerinde seyrederken, yerel saatle 13.40'ta hava sıcaklığı 41,4 dereceye yükseldi.

Güney Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), bu değerin Ağustos 2018'de Hongcheon'da kaydedilen 41 derecelik önceki ulusal rekoru geride bıraktığını açıkladı. KMA, "ASOS gözlem sistemiyle tutulan meteorolojik veriler 1973 yılında başladı. Yangsan'da ölçülen 41,4 derece, o tarihten bu yana kayıtlarımızdaki en yüksek sıcaklıktır" ifadelerini kullandı.

KMA, Yangsan'ın da içinde bulunduğu Güney Gyeongsang eyaletinin bazı kesimleri için en üst seviyede sıcak hava uyarısı yayımlarken, Güney Kore'nin büyük bölümünde sıcak hava uyarıları ve tavsiyeleri yürürlükte kalmaya devam ediyor.

KMA, ülke genelindeki aşırı sıcakların, Kuzey Pasifik Yüksek Basınç Sistemi ile Tibet Yüksek Basınç Sistemi'nin aynı anda etkili olmasından kaynaklandığını belirterek, bu iki yüksek basınç sisteminin Kore Yarımadası'nı adeta bir kubbe gibi örterek sıcak havayı hapsettiğini, bulut oluşumunu sınırladığını ve sıcaklıkların ülke genelinde yükselmesine neden olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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