Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Görevden Alınmasına Karar Verdi
Güney Kore Anayasa Mahkemesi, ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle hakkında azil süreci başlatılan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınmasına karar verdi. Bu gelişme, ülkede siyasi dengeleri değiştirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Güney Kore Anayasa Mahkemesi, ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle hakkında azil süreci başlatılan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınmasına karar verdi. - SEUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel