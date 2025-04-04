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Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Görevden Alınmasına Karar Verdi

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Güney Kore Anayasa Mahkemesi, ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle hakkında azil süreci başlatılan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınmasına karar verdi. Bu gelişme, ülkede siyasi dengeleri değiştirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Güney Kore Anayasa Mahkemesi, ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle hakkında azil süreci başlatılan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınmasına karar verdi. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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