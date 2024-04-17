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Güney Ege'de Bugün Fırtına Bekleniyor

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Güney Ege'de rüzgarın bugün fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Güney Ege'de rüzgarın bugün (17.04.2024) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güney Ege Fırtına Ege Ulaşım Hava Durumu Doğal Afetler Yerel Güncel Haberler

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