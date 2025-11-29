Gündüz: 'Jandarma teşkilatımız ülkemiz genelinde suç ve suçluya göz açtırmıyor'

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Deneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Ali Çardakcı komutasındaki jandarma teşkilatımız ülke genelinde suça ve suçlulara göz açtırmıyor" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Deneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen başarılı operasyonun bir kez daha Jandarma Genel Komutanlığının milletin huzurunu ve sağlığını hedef alan hiçbir yapıya nefes aldırmamakta olduğunu gösterdiğini söyledi. 150 bin adet sentetik uyuşturucu hap, bin 230 kutu kaçak kanser ilacı ve uyuşturucu imalathanesinin ortaya çıkarılmasının sadece bir operasyon başarısı değil, toplum sağlığını koruyan büyük bir devlet refleksi olduğunu belirten Gündüz, "Bu kararlılığın mimarı olan Jandarma Genel Komutanımıza, KOM ve Narkotik birimlerimize, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza ve sahada görev yapan her bir kahramanımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Çocuklarımızın geleceğine göz diken zehir tacirlerine, milletimizin sağlığıyla oynayan karanlık şebekelere, toplumsal huzuru bozmaya çalışan suç odaklarına karşı verilen bu mücadele, devletimizin tereddütsüz kararlılığının somut göstergesidir" dedi.

Jandarmanın sadece suçluları yakalamadığını kaydeden Gündüz, "Milletin nefesini, gençlerin geleceğini, toplumun huzurunu koruyor. Uykusuz gecelerin, titiz takibin, can pahasına verilen mücadelenin her bir adımı, bu milletin gönlünde karşılığını buluyor. Devletimizin kudreti, Jandarmamızın disiplin ve cesaretiyle birleştiğinde; hiçbir suç örgütü bu topraklarda barınamaz. Millet adına bir kez daha tebrik ediyor, Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Ali Çardakcı komutasında yürütülen bu kararlı mücadeleyi yürekten destekliyoruz" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR