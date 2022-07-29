Gündoğmuş Güneycik yolu sathi asfaltla kaplanıyor Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsal alan ekipleri, Gündoğmuş ilçesine bağlı Güneycik mahallesi grup yolunu sathi asfaltla kapladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsal alan ekipleri, Gündoğmuş ilçesine bağlı Güneycik mahallesi grup yolunu sathi asfaltla kapladı. Sürekli kazalara neden olan Gündoğmuş'un Güneycik Mahallesi'nin 4 kilometrelik grup yolunda çalışmalar yapılıyor. Ekipler, grup yolu üzerinde belirlenen bölgelere büz koydu. Dar bölgelerde genişletme çalışmaları yapan ekipler, şarampolleri de temizledi. Asfalt hazırlığı tamamlanan grup yolunda Kırsal Hizmetlere bağlı asfalt ekipleri sathi kaplama asfalt çalışmalarına başladı. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Gündoğmuş Güneycik yolu sathi asfaltla kaplanıyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.