Güncel Sanat ve Tarih Buluşması: 'Şehr-i Sanat Yozgat' Sergisi

Güncel Sanat ve Tarih Buluşması: 'Şehr-i Sanat Yozgat' Sergisi
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'Şehr-i Sanat Yozgat' sergisi, Müzeler Haftası kapsamında Yozgat'ta düzenlenerek geçmişe ve günümüze ışık tutan bir deneyim sundu. Sanatçılar, arkeolojik ve etnografik eserleri modern sanatla harmanlayarak ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Güncel sanat ve geçmişin buluşması: 'Şehr-i Sanat Yozgat' Sergisi

YOZGAT - Yozgat'ta 'Müzeler Haftası' çerçevesinde yapılan çalışmalardan birisi olan 'Şehr-i Sanat Yozgat' sergisi sanat ve tarih severlerle buluştu.

Yozgat'ın tarihi dokusunu güncel sanatla harmanlayarak sanatseverlere eşsiz bir deneyim sunan proje oldukça ilgi gördü. Eski Askerlik Şubesi'nde düzenlenen serginin açılışı protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Örgü, ahşap yakma, yağlı boya, folyo kabartma gibi branşlarda çalışan sanatçılar, arkeolojik ve etnografik eserleri kendi bakış açılarıyla yorumladı. 'Şehr-i Sanat Yozgat' sergisi, Yozgat'ın geçmişine ışık tutarken aynı zamanda günümüz sanatının dinamiklerini yansıtarak ziyaretlere geçmiş ve geleceğin kesişim noktasında bir yolculuk vaat ediyor.

"Yozgat kültürünü yansıtan örgüler merakla incelendi"

Yozgat Halk Eğitim Merkezi'nde Usta Öğretici olarak çalışan İlke Çakır, Yozgat Müzesi'nde bulunan tarihi eserleri örgüyle çalıştığını söyledi. İlke Çakır örgüyle çalışmasının sebebi olarak çocukların tarihe karşı merakını uyandırmak ve örgüde farklılık katmak olarak nitelendirdi. Çakır, "Tarihi eserlerimizden Bereket Tanrıçası Demeter, kartal heykeli, erken Cumhuriyet Dönemine ait sütun ve Yozgat Müzesi'nin duvar süslemelerinde bulunan çiçekleri çalıştım. Yozgat'ın kültürüne de bir adım atmak istedik. Bir kompozisyon oluşturdum. Bu kompozisyonda kış hazırlığı var. Hamur açan gelin, çanak peyniri yapan nine ve aynı zamanda bahçeden sebzelerini toplayan dedemiz kurutmalık için hazırlanıyor. Ziyaretçilerden çok güzel geri dönüşler aldık. Çok beğendiklerini söylediler. Tarihi eserlerimizin birebir benzediğinden bahsettiler. Yozgat kültürünü yansıtan örgümüze merakla baktılar" dedi.

"Yozgat'ta bu çalışmaların devamının getirilmesi istendi"

Usta Öğretici Safiye Karaaslan "Folyo kabartma, mozaik ve sepet örücülüğü ile projede yer aldım. Mutluyuz. Güzel çalışmalar ortaya çıktı. Gururlandık. Geri dönüşler çok güzeldi. Sanat tarihi ve tarih bölümünden çok beğenildiğini söylediler. Yozgat'ta bu işlerin devamının getirilmesi gerektiğini vurguladılar. Böyle başlamış olduk, sonuna kadar devamını getirmeyi düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Usta Öğretici Hatice Doğruer ise Yunan mitolojisinde yer alan Medusa'yı, koç boynuzunu, müzede yer alan kilim, kahve öğütücü ve Bozok Sancağını çalıştığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Yerel
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