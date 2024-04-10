Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever Ramazan Bayramı'nda ziyaretlerde bulundu

GÜMÜŞHANE (İHA) – Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir dizi ziyarette bulundu.

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Ramazan Bayramı münasebetiyle sırasıyla İl Jandarma Komutanlığı, Gümüşhane Devlet Hastanesi, Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği ve Akçakale Polis uygulama noktasını ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında kurum amirleri, çalışanları, polis ve jandarma ekiplerinin bayramını kutlayan Vali Tanrısever, daha sonra ziyaretlerini sonlandırdı. - GÜMÜŞHANE