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Gümüşhane'de İsmail Haniye'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

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Gümüşhane'de sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen yürüyüşte 500'ü aşkın kişi, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin öldürülmesini protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için yürüdü. Yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı ve sloganlar atarak Fatih Parkı'na kadar yürüdü. Gümüşhane STK'ları Platformu adına yapılan basın açıklamasında, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım kınandı ve uluslararası toplumun sessizliği eleştirildi.

Gümüşhane'de sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen yürüyüşte 500'ü aşkın kişi, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin öldürülmesini protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için yürüdü.

Gümüşhane Tarım İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin öldürülmesini protesto etmek ve Filistin'e destek için yürüyen kalabalık, ellerinde 'Katil İsrail Filistin'den defol', 'Katil ABD, Ortadoğu'dan Defol' yazılı pankartlarla sloganlar atarak Fatih Parkı'na kadar yürüdü. Fatih Parkı'nda bulunan dev ekranda İsmail Haniye'ye ait görüntüler yayınlanarak, Kur'an-ı Kerim okundu.

Gümüşhane STK'ları Platformu adına basın açıklaması yapan Ergin Aslan, "Bugün burada şehit İsmail Haniye'nin vasiyetini yerine getirmek, eylem çağrısına icabet etmek, siyonizmi lanetleyip, tarihin en büyük imtihanını veren Gazzeli kardeşlerimizin sesi olmak için toplanmış bulunuyoruz. Siyonist İsrail rejimi 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştiriyor. 40 bin kardeşimizi alçakça katletti, 100 binden fazla kardeşimiz de yaralı. Gazze Şeridi'nde ayakta kalmış tek bir şehir, tek bir mahalle kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri tek bir güvenli nokta bile yok. Gazze'de daracık bir alana hapsedilmiş 3 milyon insan bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Mazlum ve masumlar faşist ABD'nin siyonistlere verdiği silahlarla havadan, karadan, denizden bombalanıyor. Ağızlarından insan hakları sözünü düşürmeyen İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler soykırıma açık destek veriyor. Siyonizmin hizmetindeki Batılı sermaye soykırımı finanse ediyor. Küresel medya sansür, çarpıtma, dezenformasyonla soykırımı örtüyor, vahşeti gizliyor" dedi.

Gümüşhane İl Müftüsü Hüseyin Gün tarafından okunan duaların ardından kalabalık dağıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Haniye Gümüşhane Filistin Yerel Haberler

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