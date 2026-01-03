Gümüşhane'de karla mücadele

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, hafta içi etkili olan yoğun kar yağışının ardından yüksek kesimlerde yarım metrenin üzerine çıkan kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Aydın Baruş, kar kalınlığının yer yer 70 santimetreye ulaştığı bölgelerde, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yol açma çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler sırasında Vali Baruş'a, İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki ve Gümüşhane İl Özel İdaresi yetkilileri eşlik etti.

Merkez ilçeye bağlı Gökçepınar, Tamzı ve Akgedik köy yollarında çalışan ekipleri ziyaret eden Vali Baruş, iş makinesine binerek kar temizleme sürecine dahil oldu.

1800 metre rakımda fedakarca çalışan personelle bir araya gelen Vali Baruş, ekiplere çeşitli ikramlarda bulunarak moral verdi.

Kar yağışının etkisini kaybetmesiyle birlikte ekiplerin hızla sahaya çıktığını ifade eden Vali Baruş, merkeze bağlı yaklaşık 25 köy yolunun gün içerisinde ulaşıma açıldığını, hava ve çalışma şartları elverdiği müddetçe çalışmaların gece geç saatlere kadar kesintisiz devam edeceğini belirtti.

Özellikle taşımalı eğitim yapılan köy yollarına öncelik verildiğinin altını çizen Vali Baruş, çalışmaların il genelinde tam bir koordinasyon içerisinde kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Soğuk hava nedeniyle özellikle gölge alanlarda buzlanmanın devam ettiğini hatırlatan Vali Baruş, köy yollarında seyahat edecek sürücülerin kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Yüksek rakımlı köylerde kar kalınlığının yarım metreye yaklaştığını, bazı bölgelerde ise 60-70 santimetreye ulaştığını belirten Vali Baruş, karla mücadele çalışmalarının vatandaşlara herhangi bir mağduriyet yaşatılmadan tamamlanması için ekiplerin hummalı bir şekilde çalıştığını ifade etti.

Zorlu şartlarda fedakarca görev yapan İl Özel İdaresi, Karayolları, Emniyet ve Jandarma ekiplerine teşekkür eden Vali Baruş, vatandaşların gösterdiği sağduyu ve duyarlılığın bu sürecin sorunsuz yönetilmesinde büyük rol oynadığını dile getirdi.

Köy kahvesinde vatandaşlarla buluştu

Vali Baruş, köy yollarında yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledikten sonra dönüş yolunda Kırıklı köyünü ziyaret ederek köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy Muhtarı Fikret Bulut ve köy sakinleriyle çay içip sohbet eden Vali Baruş, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi, köyde yürütülen çalışmalar ve diğer konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. - GÜMÜŞHANE