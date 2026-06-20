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Gümüşhane'de polis ekiplerinden YKS'ye giren öğrencilere destek

Gümüşhane'de polis ekiplerinden YKS'ye giren öğrencilere destek
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Gümüşhane'de 2026 YKS'de polis ekipleri, sınava geç kalma riski olan 2 öğrenciyi sınav merkezine ulaştırdı, kimlik sorunu yaşayan 1 öğrencinin işlemlerini tamamlayarak sınava yetişmesini sağladı.

Gümüşhane'de 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında polis ekipleri, sınava yetişmekte güçlük yaşayan öğrenciler için destek sağladı.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla ekipler tarafından gerekli destek ve yönlendirme faaliyetleri yürütüldü. Bu kapsamda sınava geç kalma riski bulunan 2 öğrenci ekipler tarafından sınav merkezlerine zamanında ulaştırıldı. Kimlik belgesiyle ilgili sorun yaşayan 1 öğrenci ise ilgili kuruma götürülerek işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınav merkezine ulaştırıldı.

Yapılan çalışmalarla toplam 3 öğrencinin sınav merkezlerine zamanında yetişmesi sağlandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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