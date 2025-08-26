Gümüşhane'de Lokanta Sahibinden Hayat Kurtaran Müdahale

Gümüşhane'de lokantada yemek yerken boğazına yemek kaçan yaşlı adamı iş yeri sahibi Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Olay, sabah saatlerinde kent merkezindeki bir lokantada meydana geldi. Yemek yediği sırada boğazına yiyecek kaçan yaşlı adamın nefes almakta zorlandığını fark eden çalışanlar duruma müdahale etti. Müdahaleye rağmen nefes alamayan yaşlı adamın durumu kötüleşirken imdadına iş yeri sahibi Ahmet Ayaz yetişti. Ayaz, boğazına yemek kaçan yaşlı adama Heimlich manevrası uyguladı. Kısa sürede solunumu normale dönen yaşlı adam hayata tutundu.

Yaşanan anlar lokantadaki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, yaşlı adamın nefes alamadığı için yardım isteği, iş yeri sahibinin de hızlı bir şekilde Heimlich manevrası yaptığı ve adamın kurtulduğu görüldü.

"Hiç nefes alamıyordu bayağı kötüydü"

Yaşlı adama yaptığı kritik müdahaleyle hayatını kurtaran lokanta sahibi Ahmet Ayaz, "Sabah erken saatlerde bir tane amca geldi. Çorba içerken bir anda nefes alamamaya başladı. Diğer arkadaşlar müdahale etti toparlayamadı. Ben müdahale ettim bir sorun olmadı. Çorbasını içip gitti. Durumu iyi, daha önce de olmuştu ama bu çok kötüydü. Hiç nefes alamadı bir iki dakika bayağı zorladı onu. Ben kurtardıktan sonra çorbasını içti, çayını içti gitti. Biz oda başkanlarımızın sayesinde az çok ilk yardım bilgilerini alıyoruz, uyguluyoruz. Bu olaylar çok sık oluyor ama ilk defa bu kadar ağırı oldu. Şükür bir sıkıntı olmadı amcanın sağlığı iyi" dedi. - GÜMÜŞHANE