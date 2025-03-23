Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü

3 servisle yola çıktılar! İşte İmamoğlu'nun götürüldüğü cezaevi
Bakan Tunç: Sorumluluk makamında olanlar yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmalı

"Soruşturma sürüyor" diyen Bakan Tunç'tan dikkat çeken çağrı
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Tutuklama kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama
İsimler belli oldu! İmamoğlu'nun serbest kaldığı terör soruşturmasında 3 tutuklu var

İmamoğlu'nun serbest kaldığı terör soruşturmasında 3 tutuklu var

Gümüşhane'de Kar Eşliğinde Eğlenceli Anlar

Gümüşhane'de Kar Eşliğinde Eğlenceli Anlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde kar yağışını fırsat bilen bir grup genç, pikap arkasına bağladıkları lastiklerle ilçeyi turlayarak eğlenceli dakikalar geçirdi. Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Gümüşhane'de kar yağışını fırsat bilen bir arkadaş grubu pikabın arkasına bağladıkları araç lastikleriyle tüm ilçeyi turlayarak eğlenceli dakikalar geçirdi.

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde etkisini gösteren kar yağışını fırsat bilen bir grup kafadar pikap arkasına bağladıkları araç tekerlekleriyle tüm ilçeyi turladı. Kar yağışının etkisini göstermesiyle karla kaplanan ilçe içerisindeki yollarda şarkılar söyleyerek eğlenen ve bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan gençlerin o anları büyük ilgi görürken, izleyenleri ise güldürdü.

Arkadaşlarıyla yaşadığı eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaşan Ömer Kesler, arkadaşlarıyla birlikte çok eğlenceli vakit geçirdiklerini ve ilçedeki vatandaşların da kendilerini meraklı gözlerle izlediğini söyledi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title