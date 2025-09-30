Gümüşhane'de 'Hz. Peygamber ve Aile' Konferansı Düzenlendi

Gümüşhane İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla 'Hz. Peygamber ve Aile' konulu konferans düzenlendi.

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen konferansta Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Hasan Keskin ile Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Abdullah Kahraman, "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" başlıklı sunumlar yaptı. Konuşmacılar, aile kurumunun toplumdaki önemi ve Peygamberin aile hayatından örnekler üzerinde durdu. Program sonunda katılımcılar, hocalara sorular yönelterek görüş alışverişinde bulundu.

"Güçlü aile yapılarının oluşmasına katkı sağlamalıyız"

Programda konuşan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş aile kurumunun önemine dikkat çekerek, "Toplumsal olarak bugün ailelerin kolayca dağıldığını, boşanma oranlarının yükseldiğini ve parçalanmış ailelerde büyüyen çocukların sağlıksız bir ortamda karakterlerinin şekillendiğini yakından görüyoruz. Bu açıdan yeni nesillerin sağlıklı yetişmesi ve toplumun devamlılığı için aile son derece önemlidir. Ailenin bir diğer önemli yönü de milletlerin bekası meselesidir. Aile yapısını sağlıklı şekilde sürdürebilen, sahip oldukları milli ve manevi değerleri aile içerisinde yeni nesillere aktarabilen milletler kalıcı olur. Bunu başaramayan milletler ise hem toplumsal dayanışma anlamında hem de diğer milletler karşısında zor durumda kalır. Bu nedenle ailemize sahip çıkmamız gerekir. Hepimiz sağlıklı aileler kurmalı, onları devam ettirmeli ve çevremizde de güçlü aile yapılarının oluşmasına katkı sağlamalıyız" dedi.

Programa Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, il protokolü, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - GÜMÜŞHANE