Gümüşhane'de Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Gümüşhane'de 7 Ekim Aksa Tufanı Operasyonu'nun yıl dönümünde Gazze'deki soykırıma karşı protesto yürüyüşü gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı etkinlikte Filistin bayrakları taşındı ve destek sloganları atıldı.

Gümüşhane'de Gazze'de süren soykırıma tepki göstermek ve 7 Ekim Aksa Tufanı Operasyonu'nun yıl dönümünü anmak amacıyla düzenlenen yürüyüşe sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 200 kişinin katılımıyla Fatih Parkı'ndan başlayan yürüyüşte Filistin'e destek sloganları atıldı, tekbirler getirildi. Yürüyüş 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda sona ererken katılımcılar, Filistin bayrakları ve pankartlarla İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamı protesto etti. - GÜMÜŞHANE

