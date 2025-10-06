Haberler

Gümüşhane'de 'Gazze İçin Sessiz Çığlık' Yürüyüşü Düzenlendi

Gümüşhane'de 'Gazze İçin Sessiz Çığlık' Yürüyüşü Düzenlendi
Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Gümüşhane'de kadınlar tarafından düzenlenen yürüyüş, 'Gazze İçin Sessiz Çığlık' sloganıyla gerçekleştirildi.

Gümüşhane'de, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Gazze'ye destek olmak amacıyla kadınların katılımıyla "Gazze İçin Sessiz Çığlık" yürüyüşü düzenlendi.

AK Parti Gümüşhane Kadın Kolları tarafından düzenlenen ve Atatürk Parkı'nda başlayan yürüyüş, Filistin ve Türk bayraklarıyla, 'Gazze İçin Sessiz Çığlık', "Özgür Filistin" yazılı pankartlar eşliğinde Fatih Parkı'nda sona erdi. 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinliğe katılan kadınlar boyunlarına kefiye bağlayarak sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından Fatih Parkı'nda basın açıklaması gerçekleştirildi.

"Bizim sessizliğimiz Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır"

Gazze'de yaşanan zulme dikkat çeken AK Parti Gümüşhane Kadın Kolları Başkanı Duygu Sena Kurt, "Biz bugün bütün kimliklerimizden sıyrılarak sadece kadın kimliğimizle buradayız. Çünkü bu mesele ne dünyadaki rollerimizle, ne taşıdığımız unvanlarla, ne de sahip olduklarımızla ilgilidir bu mesele insanlık meselesidir. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz. Barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki, arşı yere indirir. ve bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
