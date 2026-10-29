Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gümüşhane'de Cumhuriyet kortejinde 103 metrelik Türk bayrağı açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhane'de Cumhuriyet kortejinde 103 metrelik Türk bayrağı açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşünde Cumhuriyet'in 103. yılı için 103 metrelik Türk bayrağı açıldı. Vali Cevdet Atay'ın da katıldığı yürüyüş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden başlayıp Atatürk Caddesi boyunca sürdü.

Gümüşhane'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Vali Cevdet Atay'ın da katıldığı yürüyüşte, Cumhuriyet'in 103. yılına özel 103 metrelik Türk bayrağı açıldı.

Gümüşhane'de Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden başladı. Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, il protokolü ve vatandaşların katıldığı yürüyüşte, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde marşlar söylendi.

Cumhuriyet coşkusunun yaşandığı yürüyüşte, Cumhuriyet'in 103. yılına özel hazırlanan 103 metrelik Türk bayrağı açıldı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği kortej, Atatürk Caddesi boyunca devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti'de Bahçeli tartışması: Erhan Usta ve Mehmet Aslan ayrıştı

İYİ Parti'de Bahçeli çatlağı! Mehmet Aslan'dan olay sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tatil cennetini sel vurdu! Seralar yerle bir oldu, evler çamura gömüldü

Burası şantiye alanı değil! Tatil cennetinde felaket yaşanıyor
Bahçeli ve Dervişoğlu'nun Anıtkabir'de kol kola yürümesi İYİ Partili Usta'yı kızdırdı

Bu görüntü, kendi vekilini kızdırdı: Kabul etmiyorum
Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti

Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Terörle mücadelenin kritik ismiydi! 'Süper vali' Ünal Erkan hayatını kaybetti

Terörle mücadelenin kritik ismiydi! "Süper vali" hayatını kaybetti
İzmir depreminde ikizlerini kaybetmişti! Anne Tülin Batmaz tüm mal varlığını vakfa bıraktı

Tüm mal varlığını bıraktı! Sayra ve Çınar'ın annesinden vasiyet
Trabzonspor'a Franculino Dju'dan kötü haber! Forma giyemeyecek

Trabzonspor'un yıldızına nazar değdi
Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi

Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi