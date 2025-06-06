Gümüşdere Köyü'nde 143 Yıllık Bayram Geleneği Devam Ediyor

Gümüşdere Köyü'nde 143 Yıllık Bayram Geleneği Devam Ediyor
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde, 1880 yılından bu yana devam eden bayram geleneği, köy halkının mezarlıkta buluşarak büyüklerini anmasıyla yaşatılıyor. Mahalle muhtarı Sedat Ceylan, bu geleneğin birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde 1880 yılından bu yana sürdürülen köklü bir gelenek, bu bayramda da aynı heyecan ve duygu ile yaşatıldı.

Yaklaşık 1 buçuk asırdır devam eden anlamlı gelenek yaşatılıyor. Gümüşdere Mahalle halkı köy mezarlığında el sıkışarak bayramlaştı.

Köy Muhtarı Sedat Ceylan, geleneğin önemine şu sözlerle dikkat çekerken, "Dedelerimiz 1880 yılında Bulgaristan'dan göç ederek bu topraklara yerleşmişler. O günden bu yana köyümüzün erkekleri bayram namazını hep birlikte kılar, ardından da köy mezarlığında dualarla geçmiş büyüklerimizi anarak bayramlaşırız. Mezarlıkta el ele, gönül gönüle yapılan bu bayramlaşma, sadece bir gelenek değil; birlik, beraberlik ve vefa duygularının en güzel ifadesidir. Bu geleneği bugüne kadar hiç aksatmadan yaşatmanın gururunu taşıyoruz. Yeni neslin de bu mirasa sahip çıkması için elimizden geleni yapıyoruz. Her bayramda mezarlıkta toplanırken, sadece geçmişimizi değil, bizi biz yapan değerleri de hatırlıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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